İETT şoförü yolcuyu tartakladı! O anlar kamerada
Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan bir İETT otobüsünde vatandaş ile şoför arasında tansiyon oldukça yükseldi. Tartışma sırasında öfkeden gözü dönen otobüs şoförü, "in aşağıya" diyerek yolcuyu itti. Gergin anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
İstanbullu 'Her şey güzel olacak' vaadinin gerçek olmasını beklerken, CHP'li belediyenin ve iştiraklerinin skandalları bitmek bilmiyor. İETT otobüslerinin arıza haberleri aralıksız gelmeye devam ederken buna bir de şoför saldırısı eklendi.
Olay bir İETT şoförü ile bir vatandaş arasında yaşandı.
Sabah saat 07.30 sularında 336 M Arnavutöy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
YOLCUYU OTOBÜSTEN KOVDU
Tartışma sırasında ara ara gerilen ortamda İETT şoförü yolcuya "in aşağıya" dedi.
YOLCUYU TARTAKLADI
Daha sonra da yolcuya vurup, yakasından tutarak otobüsten atmaya çalıştı. Şoför ve yolcu, vatandaşların yardımı ile ayırılırken, yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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