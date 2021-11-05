İETT şoförü yolcuyu tartakladı! O anlar kamerada

İstanbullu 'Her şey güzel olacak' vaadinin gerçek olmasını beklerken, CHP'li belediyenin ve iştiraklerinin skandalları bitmek bilmiyor. İETT otobüslerinin arıza haberleri aralıksız gelmeye devam ederken buna bir de şoför saldırısı eklendi.

Olay bir İETT şoförü ile bir vatandaş arasında yaşandı.

Sabah saat 07.30 sularında 336 M Arnavutöy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.