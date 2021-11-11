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Son dakika: Beşiktaş'taki otobüs kazası davasında flaş gelişme! İşte şoför için istenen ceza

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Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Son dakika: Beşiktaş’taki otobüs kazası davasında flaş gelişme! İşte şoför için istenen ceza

Son dakika haberleri... İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 21 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan İETT otobüsünün sürücüsü suçlu bulundu. 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybettiği kazanın davasında otobüs şoförü hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili savcı mütalaasını verdi.

Baki Tatlı yönetimindeki çift katlı İETT otobüsü, Balmumcu'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmıştı.

21 Nisan'da yaşanan kazada, 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçın yaşamını yitirdi.

İŞTE İSTENEN CEZA

Kazaya ilişkin İstanbul'da görülen davada savcı mütalaasını verdi.

Otobüs şoförü Baki Tatlı'nın 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede, Tatlı'nın Balmumcu Tüneli girişinde yaptığı kaza sırasında cep telefonuyla ilgilendiğine, 30 kilometre hızla girmesi gereken tünele 61 kilometre hızla girdiğine yer verilmişti.

Bariyerlerin ok gibi saplandığı otobüsteki bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri de otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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