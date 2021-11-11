Son dakika: Beşiktaş’taki otobüs kazası davasında flaş gelişme! İşte şoför için istenen ceza

İddianamede, Tatlı'nın Balmumcu Tüneli girişinde yaptığı kaza sırasında cep telefonuyla ilgilendiğine, 30 kilometre hızla girmesi gereken tünele 61 kilometre hızla girdiğine yer verilmişti.

Bariyerlerin ok gibi saplandığı otobüsteki bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri de otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.