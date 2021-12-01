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İETT şoföründen dayak! Trafikte dehşet saçtı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2021
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İETT şoföründen dayak! Trafikte dehşet saçtı

İstanbul  Bayrampaşa'da skandal olay. Son dönemde artan İETT araçlarındaki arıza olaylarının ardından şimdi de dayak şoku yaşanıyor. İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü dövdü.

Bayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

İki sürücüde araçtan indi. İETT sürücüsü ambulans sürücüsünü yumrukladı. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kavga kısa süre sonra sona erdi ancak laf atmalar sürünce sürücüler ikince kez birbirine girdi.

İETT sürücüsü, ambulans şoförünü yumrukladı. Araya yolcular girerek İETT sürücüsünü engellemeye çalıştı.

İETT'den edinilen bilgiye göre sürücü Mehmet K. hakkında soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırıldı.

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