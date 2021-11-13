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CHP'li İBB'den Z kuşağı da rahatsız! İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
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CHP’li İBB’den Z kuşağı da rahatsız! İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti

CHP'li İBB'nin İstanbul'u kötü yönetmesi Z kuşağını da çileden çıkardı. İstanbul Vali Yardımcısı, Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Nail Anlar’ın yanına gelen genç, İETT otobüslerini şikayet ederek yardım istedi. Kaymakam Vekili Nail Anlar, problemle bizzat ilgileneceğini söyledi.

Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesiyle ilgili tanıtım programı düzenlendi.

Programa, Dr. Nail Anlar da katıldı. Program dönüşü gazetecilere açıklama yapan kaymakamın yanına gelen bir genç İETT ile ilgili problemleri olduğunu anlatarak kaymakamdan yardım istedi.

Kaymakam Vekili Anlar, gence teşekkür ederek, bizzat ilgileneceğini söyledi.

"BEN İŞYERİMDEN ÇIKIP EVİME GELMEK İSTEDİĞİM DE ÇOK MAĞDUR OLUYORUM"

Kaymakamla konuştuktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Yılmazer, "Belediyenin kayıtlarına baksanız benim en az 200 veya 300 tane şikayetim ve talebim var. Ama umurlarında bile olmadı. Ben işyerimden çıkıp evime gelmek istediğim de çok mağdur oluyorum. Arnavutköy'e gelmek imkansız oluyor. Arıyorum araçlarımız yetersiz diyorlar. Bakımlar yapılmadığı sürece elimizde olan araçlarda gidecek gereken önemi göstermelerini istiyorum.

Elimizdeki araçlar hurda olmadan özenle tamiratı yapılırsa bizde mağdur olmayız. Kış geldi üşüyoruz, yağmur altında kalıyoruz. Gece yarısı evime nasıl gideyim. Arıyorum olumsuz şekilde yüzümüze telefon kapanıyor. Kaymakam bey sorunla birebir ilgileneceğini söyledi kendisi bana yardımcı olacağını söyledi inşallah bu çığlımız karşılıksız kalmaz" dedi.

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