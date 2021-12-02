Yaşlı adama dehşeti yaşattı! O İETT şoförü hakkında istenen ceza belli oldu
Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan Remezan Taner’e (73) çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.
Şişli Halaskargazi Caddesi'nde, 24 Ağustos günü meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Remezan Taner'e, güzergahında ilerleyen İETT otobüsü çarptı. Otobüs çarpan Taner, kaza yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoförü Ahmet T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför Ahmet T., çıkarıldığı hakimlikçe imza ve yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAZANIN TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU OLDUĞU VURGULANDI
Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, İETT şoförü olan şüphelinin tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu, yolun gidiş istikametine doğru sağ taraftan karşıya geçmek üzere hareket eden yaya Remezan Taner'e çarpması sonucu kazanın meydana geldiği aktarıldı. Olay yeri inceleme tutanağı ve otopsi raporunun yer aldığı iddianamede, 73 yaşındaki Remezan Taner'in kazadan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.
İETT ŞOFÖRÜ KUSURUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Şüphelinin iddianamede yer alan savunmasında, ölüme sebebiyet verdiğini kabul ettiği ancak kendi kusurunun olmadığını söylediği kaydedildi. İddianamede, bilirkişi raporunda şoförün asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet T.'nin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.
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