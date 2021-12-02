Yaşlı adama dehşeti yaşattı! O İETT şoförü hakkında istenen ceza belli oldu

KAZANIN TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU OLDUĞU VURGULANDI

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, İETT şoförü olan şüphelinin tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu, yolun gidiş istikametine doğru sağ taraftan karşıya geçmek üzere hareket eden yaya Remezan Taner'e çarpması sonucu kazanın meydana geldiği aktarıldı. Olay yeri inceleme tutanağı ve otopsi raporunun yer aldığı iddianamede, 73 yaşındaki Remezan Taner'in kazadan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.