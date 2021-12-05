Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji haftalık İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul’da hava yarın nasıl?
İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Yeni haftada İstanbul’da havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Yurdun birçok yerinde etkisini gösteren kar yağışının İstanbul’a gelip gelmeyeceği arama motorlarında sorgulama yapılıyor. İstanbul’da bu hafta çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir havanın etkisini göstermesi bekleniyor.
İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul hava durumu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta, kar yağışının yurdun birçok yerinde etkili olması nedeniyle İstanbul'da yoğun kar yağışı olup olmayacağı hakkında araştırma yapılıyor. İstanbul'da 5 günlük hava durumunun nasıl olacağı merak edilen konuların başında geliyor. İşte; İstanbul 5 günlük hava durumu!
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU NASIL?
İstanbul 5 günlük hava durumuna göre; Pazar ve Pazartesi günleri havanın çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Salı ve Çarşamba günleri ise sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününde de herhangi bir kar yağışı görülmüyor.
METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Ege'nin güney ve doğu, Akdeniz'in batı kesimleri ve Eskişehir'in güney, Konya'nın batı, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Batı Akdeniz'de görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 18
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 9
DOĞU ANADOLU'YA KAR YAĞIŞI UYARISI
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı, (Pazartesi) gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİNGÖL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
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- Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji haftalık İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul’da hava yarın nasıl?
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