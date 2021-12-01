Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı

Son dakika haberine göre: Başakşehir'de sürücüsünün yakıt almaya gittiği seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Yangın sonrasında otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.