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Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı

Son dakika haberine göre: Başakşehir'de sürücüsünün yakıt almaya gittiği seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Yangın sonrasında otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 06:12
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Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı

Olay, saat 01.15 sıralarında Başakşehir, İkitelli Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı

Sürücüsünün yakıt almaya gittiği doğalgazla çalışan 34 JP 9880 plakalı İETT otobüsünün bilinmeyen bir sebeple arka kısmında alevler yükseldi.

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Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı

İçinde yolcu bulunmayan otobüsün alev aldığını fark eden sürücü, hemen otobüsten inerek olayı itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmalarının sonucunda yangını söndürdü.

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Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın sonrasında otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.