Eski kaymakam Sinan İnaltekin FETÖ'nün mahrem abisi çıktı
Son dakika haberine göre: Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kaymakamlık yaptığı sırada İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan, ardında da ihraç edilen 38 yaşındaki Sinan İnaltekin'in askeri öğrencilerden sorumlu mahrem abi olduğu ortaya çıktı. İnaltekin’in, askeri liseye göndermeleri için aileleri iknaya çalıştığı belirlendi.
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kaymakamlık yaptığı sırada İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan, ardında da ihraç edilen 38 yaşındaki Sinan İnaltekin hakkında FETÖ/PDY'nin mülkiye teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İnaltekin'in askeri öğrencilerden sorumlu olduğu anlatılan iddianamede atılı suçları kabul etmediğini ve KPSS sorularını almadığını öne sürdüğü belirtildi.
SORUMLU MAHREM ABİ
Konya KOM Şube Müdürlüğü'nde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ayhan A., Sinan İnaltekin'in FETÖ adına sorumluluk aldığını anlatarak, "Sinan İnaltekin FETÖ'nün güdümünde bulunan bir öğrenci evinde ev imamlığı yapıyordu. Örgütün evlerinde ev abiliği, Bölge İlköğretim Mesullüğü, Bölge Üniversite Mesullüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra KHK kararlarında ihraç edildiğini öğrendim. Adnan A. ve Sinan İnaltekin'in askeri öğrencilerle ilgilenerek mahrem yapıda görev üstlenmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü A.A. gerçekleştirdikleri gizli görüşmelerden sonra bana 'Biz özeliz, hususiyiz' gibi söylemlerde bulunuyordu" dedi.
ÖĞRENCİ TOPLAMIŞ
Adnan A., İnaltekin hakkındaki iddianamede yer alan ifadesinde, öğrencilerin aileleri ile görüşüp örgüte ait dershaneye yerleştirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Örgüte ait yerleştiğim evde Bölge İlköğretim Mesulü Sinan İnaltekin benim sorumlu abim oldu. Okulun ilk haftası Sinan abiyle birlikte öğrencilerin aileleriyle görüşmek için farklı günlerde randevu aldım. Sinan abi öğrencilerin aileleriyle görüşerek çocukları dershaneye göndermeleri konusunda telkinlerde bulundu. Sinan abi, çocukların fen lisesini kazanmaları için dershaneye gitmeleri gerektiğini söyledi. Görüştüğümüz 3 aileden ikisi kabul etti. Öğrenciler hafta sonu iki gün dershaneye gittiler, dershane çıkışı da bulunduğum eve gelerek ders çalıştılar. Derslerin sonunda öğrencilerin bilgilerini Sinan abiye verirdik" diye konuştu.
'KİMLİKLERE BAŞÖRTÜSÜZ RESİM'
Adnan A., Sinan İnaltekin ile askeri lise sınavına girecek olan çocukların başörtülü olan aileleriyle de görüştüklerini ifade ederek, "Çocuklara tercih yaparken askeri lise kutucuklarını da işaretlemelerini söyledim. Daha sonra Sinan İnaltekin ile bu çocukların ailelerine giderek askeri lise sınavlarına girmelerinin iyi olacağını, memuriyetlerinin garanti olacağını söyledik. Üç öğrencinin ailesi de ikna oldu. Askeri lise sınavı için başörtülü olan ailelere başörtüsüz resim çektirmelerini, kimliklerine başörtüsüz resim koymalarını söyledik. Ailelerin de kabul etmesi üzerine evden ayrıldık. Toplantılarımıza devam ettik" dedi.
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