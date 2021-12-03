16 Mossad ajanı için hesap vakti! Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

"PARANIN İZİNİ TAKİP ET"

Zaid, canlı kurye Abdulkadir Barakat aracılığıyla bu şahıslara binlerce dolar havale ofisleri aracılığıyla gönderdi. MİT, şebekeyi 'Paranın izini takip et' düsturuyla hareket ederek çökertti. İlk olarak canlı kurye Barakat'ı tespit etti. Barakat'ın dağıtım yaptığı casusları tek tek belirleyerek, Mossad'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 16 kişilik şebekesi deşifre edildi. Para transferinin merkezinde bulunan canlı kurye Abdülkadir Barakat'ın yapılanmanın organizasyonunda kilit rol üstlendiği ve Mossad saha sorumlusu Ahmad Zaid'in Türkiye'deki en önemli adamı olduğu vurgulanan iddianameye göre; şebeke gizli haberleşme yöntemleri ile hücre tipi örgütlendi.