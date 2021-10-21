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Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon! Ne mesajlar içeriyor

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon! Ne mesajlar içeriyor

200 kişiden oluşan Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, MOSSAD'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Yapılan operasyonla hücreler çökertildi ve 15 kişi tutuklandı. Peki operasyon nasıl yapıldı? Bu operasyon ne anlama geliyor ve ne mesajlar içeriyor? Hücreler nasıl çökertildi? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar verdi.

Abdullah Ağar'ın canlı yayında yaptığı önemli açıklamalar:

"MOSSAD olunca işler değişiyor. Çünkü dünyada caydırıcılığı en yüksek istihbarat servislerinden birisi. Dünyadaki pek çok istihbarat servisi ile de istihbarat iş birliği yapmayı başarabilmiş aynı zamanda Atlantik'in himayesinde olan bir ülkenin istihbarat servisinden bahsediyoruz.

MOSSAD'a karşı dünyada böyle bir operasyon yok. Varsa da bu gizlidir ve kamuoyunu yansımadı. MOSSAD'a karşı yapılan ilk operasyon veya ilan edilen ilk operasyon olması açısından son derece büyük bir değer taşıyor. Sembolik ve önemli bir değeri var.

Başka bir göndermesi daha var. İran'a karşı Van'da yakın zamanda bir istihbarat operasyonu yapılmıştı. Türkiye bu yapmış olduğu operasyonla birlikte bu konuda ne kadar profesyonel ortaya koydu. İran ve İsrail'e karşı siyasi bir göndermeden ziyade "Biz işimizi yapıyoruz." mesajı verdi.

Biz birini kolluyoruz ya da farklı bir yaklaşımız var gibi bir durum yok. Yakaladık, gözaltına aldık ve ifşa ettik. Milli İstihbarat Teşkilatı bu operasyon ile dünyada erki ve erişimi en yüksek istihbarat servisine karşı hamle yaparak çok caydırıcı bir mesaj veriyor.

Burada mesele sadece istihbaratçıların kendi aralarındaki mücadele değil. Burada özellikle savunma sanayi ile ilgili bir gönderme var. Diğer taraftan güvenlik ile ilgili bir gönderme de var. Aynı zaman Arap kimliği taşıyan bu kişilerin yakalanması ile buna dair bir gönderme de var. Türkiye'nin hassa olduğu konular ile ilgili önemli mesajlar var.

İçerden çökertmenin iki yolu vardır. Ya içeri eleman sızdırırsınız ya da hücreyi kendiniz kurarsınız. Burada Arap dünyası içerisinde hedef alınan bir demografik kitle var. Mesela MOSSAD Hamas'ın içine adam ekecekse bunun tohumlarını ekiyor. Bizimle ilgili bir hedef seçmişse bugünden bunların temelini atmaya kalkıyor.

Üniversite öğrencisiyken onu seçip arkasında destekliyor ve belli noktalara yükselmesini sağlıyor. Bizim yurt dışına giden öğrencilerimiz direk olarak istihbarat servislerinin etki alanlarına giriyor ve elemanlamak için uğraşıyorlar."

Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon! DÜNYADA BÖYLESİ YOK! MİT'TEN MOSSAD'A TARİHİ OPERASYON!

MİT’ten MOSSAD’ın casuslarına operasyon! MİT'TEN MOSSAD'IN CASUSLARINA OPERASYON!
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