Dünyada böylesi yok! MİT’ten MOSSAD’a tarihi operasyon! Ne mesajlar içeriyor

Burada mesele sadece istihbaratçıların kendi aralarındaki mücadele değil. Burada özellikle savunma sanayi ile ilgili bir gönderme var. Diğer taraftan güvenlik ile ilgili bir gönderme de var. Aynı zaman Arap kimliği taşıyan bu kişilerin yakalanması ile buna dair bir gönderme de var. Türkiye'nin hassa olduğu konular ile ilgili önemli mesajlar var.