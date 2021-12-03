CHP'li Yalova Belediyesi'nde şaibeli arsa devri! Yeni skandal karşısında sus pus oldular
Son dakika haberine göre: CHP yönetimindeyken 22 milyon liralık rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Yalova Belediyesi'nde skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP’li meclis üyesinin, bağış yapılan arsayı eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’e devrettiği ortaya çıktı.
CHP'li eski Belediye Başkanı Vefa Salman ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in tutuklanmasıyla belediye yönetiminin düştüğü, belediye başkanlığının ise mart ayından itibaren AK Parti'ye geçtiği belediyede şimdi de "bağışlı arsa devri" skandalı ortaya çıktı.
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in, yapılan incelemeler sonucunda CHP'li Yalova Belediye Meclis Üyesi Burçin Tangürek'in eşi Eylül Tangürek'e bir imar uygulaması karşılığında 908 m2 arsa bağışlandı.
Hibenin ardından söz konusu arsanın, imardan sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e devredildiğini belirlediklerini söyledi. Şahin'in soru önergesi ise CHP'li meclis üyelerinde suskunluğa neden oldu.
NE KARŞILIĞINDA VERİLDİ
Fatih Şahin; meclise verdiği soru önergesinde, Yalova'nın Soğucak Köyü'nün Karatepe mevkiinde bulunan arsanın ne karşılığında bağışlandığını sordu. Şahin. "Vatandaştan alınacak bağışlar belediyeye yapılır, Bu, yapılan imar uygulaması karşısında alınan bir rüşvet ödemesi midir?" diye sordu.
BİR BAŞKASININ ADINA ALDI
Şahin; önergesinde, "Yalova'da 300 bin kişi yaşamasına rağmen neden bir başkasına değil de imardan sorumlu başkan yardımcısı Halit Güleç'e arsa devir oluyor?" sorusunu da sordu. Şahin ayrıca, "Bu normal bir alışveriş ise neden Burçin Tangürek arsayı bir başkasının adına alarak kendini gizliyor?" diye de sordu. İddialar gündemde büyük yankı uyandırırken, CHP'li meclis üyeleri soruları yanıtlamadı.
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