CHP’li Yalova Belediyesi’nde şaibeli arsa devri! Yeni skandal karşısında sus pus oldular

BİR BAŞKASININ ADINA ALDI

Şahin; önergesinde, "Yalova'da 300 bin kişi yaşamasına rağmen neden bir başkasına değil de imardan sorumlu başkan yardımcısı Halit Güleç'e arsa devir oluyor?" sorusunu da sordu. Şahin ayrıca, "Bu normal bir alışveriş ise neden Burçin Tangürek arsayı bir başkasının adına alarak kendini gizliyor?" diye de sordu. İddialar gündemde büyük yankı uyandırırken, CHP'li meclis üyeleri soruları yanıtlamadı.

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