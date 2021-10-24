MİT’in Mossad ajanlarına film gibi operasyonundan yeni detaylar! Mossad’dan casuslara yalan makineli test

Ben de konsolosluktan gidip vizemi aldım. 27 Haziran 2021 tarihine direkt olarak Hırvatistan Zagreb uçağına bana bilet alıp gönderdi" ifadelerini kullandı. Burada lüks bir otelde 'Mahir' ile görüştüğünü aktaran R.A.A. "Girdiğimiz otel odasında koruması vardı, üzerimi aradı. Odanın içinde oda vardı. Bana Türkiye'deki hedef şahıslarla ilişki kurmamı ve bilgi almamı söyledi. 28 Haziran'da Türkiye'ye döndüm" ifadelerini kullandı.