MİT’ten MOSSAD’a büyük darbe! Ajanlar bu yöntemle yakalanmış: Parayı takip et

HER GÖRÜŞMEDE KONSOLOSLUKTAN 400 DOLAR ALDI

Bir diğer bilgi sağlayan ve son dönemlerde canlı kuryelik de yapan 15 isimden birisi olan 46 yaşındaki R. A. A. da Mossad'la bağlantısını doğrularken, ilk temasının 1999 yılına dayandığını söyledi. O dönem verdiği bilgiler karşılığında İsrail'in daha sonra Levent'e taşınacak olan Harbiye'deki Başkonsolosluğuna'na iki ayda bir gittiğini söyleyen R. A. A., "Her görüşmede yaklaşık 400 dolar para alıyordum. Konsolosluk Levent'e taşındıktan sonra da gittim" dedi.

TIP KONGRESİNE DİYEREK MOSSAD İLE GÖRÜŞMEYE GİTTİ

İsrail için para karşılığı casusluk yapan ve tutuklanan 15 isimden Filistinli Muhammed Salhab'ın (27), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi ve intern doktor olduğu ortaya çıktı. 3 Eylül sabahı hastanedeki nöbetinden çıkıp evine gelen Salhab'ın, öğleye doğru, "Cuma namazına gidiyorum" diyerek evden çıktığı ve ve bir daha geri dönmediği belirlendi. Salhab'a ulaşamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Filistin'de yaşayan baba Emad Salhab ve ağabey Wajeeh Salhab da Muhammed'i bulmak için Türkiye'ye geldi. Oğullarının MOSSAD ajanı olduğunu öğrenen aile şok yaşadı. Ağabey Salhab'ın yakın çevresine "Filistin'de İsrail ile işbirliği yapanlara iyi bakmazlar. Ajan olduğuna inanmak istemiyoruz. Böyle bir şey yaptıysa bile kandırılmış olabilir" dediği öğrenildi.

DÜNYA BU HABERİ KONUŞTU

"MOSSAD casuslarına MİT operasyonu" başlıklı haber, gündeme bomba gibi düştü. İsrail basını, haberi geniş şekilde sayfalarına taşırken, uluslararası ajans ve medya organları da gelişmeleri sürekli güncelleyerek aktarmaya devam ediyor.

İsrail'de Arutz Sheva gazetesinin haberinde "SABAH gazetesinin haberine göre Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) MOSSAD bağlantılı 15 kişiyi yakaladı" denildi. Jerusalem Post gazetesi 15 kişinin casusluk yaptıklarını itiraf ettiklerini aktardı. Times of Israel sitesi ve Haaretz gazetesi de gelişmeleri okuyucularına iletirken SABAH'ı kaynak gösterdi. Ynet'te ise "Türk basınına göre, Türkiye'deki yabancı öğrenciler hakkında MOSSAD'a bilgi sağlayan hepsi Arap kökenli olan 15 kişi yakalandı" denildi. Fransız AFP casusluktan gözaltına alınan kişilerin Türkiye'deki Filistinli ve Suriyeli öğrenciler hakkında bilgi toplamakla suçlandıkları detaylarına yer verdi. Rus haber ajansı Sputnik'te "Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; bir yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyon sonucunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler veya Türkiye'de ikamet eden parlak yabancı öğrencilerle ilgili biyografik istihbarat toplayarak casusluk yapan İsrail istihbarat şebekesinin bütün şifreleri çözüldü" denildi. Çin haber ajansı CGTN ve Irak merkezli Rudaw TV de haberi okuyucularına duyurdu.