MİT’ten MOSSAD’ın casuslarına operasyon! 15 kişilik ekip tutuklandı

15 KİŞİLİK CASUS EKİBİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şahıslarla irtibatlanarak İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeleri elde ettiği, aktarılan bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla ödeme gerçekleştirildiği, bu kişilerin uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği yönündeki istihbari bilgi üzerine soruşturma başlattı.

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 19 Ekim'de adliyeye getirilen 15 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, sorguladığı 15 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan şüphelilerin Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.

Türk istihbaratı, ülkemizde espiyonaj (casusluk) amacıyla faaliyet gösteren üçer kişilik hücreler halinde örgütlenmiş 15 kişilik bir MOSSAD şebekesini çökertti. Bir yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyon sonucunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler veya Türkiye'de ikamet eden parlak yabancı öğrencilerle ilgili biyografik istihbarat toplayarak casusluk yapan İsrail istihbarat şebekesinin bütün şifreleri çözüldü.

Üçer kişilik timlere bölünen 15 MOSSAD ajanının tamamı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sistematik takibi sonucu 7 Ekim 2021'de gerçekleştirilen gizli operasyonla yakalandı. Kamuoyuna hiç yansımamış bu operasyonun ayrıntılarını ilk kez açıklandı. Edinilen bilgilere göre tamamı Arap asıllı olan casuslar ülkemiz aleyhine yürüttükleri faaliyetlerle ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde sorgulandı. MİT'in uzman ekiplerinin casusların sorgusunu tamamlamasının ardından soruşturmanın derinleştirilmesi ve kapsamlı bir iddianame hazırlanması bekleniyor.