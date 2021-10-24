MİT’in yakaladığı Mossad ajanı doktor Muhammed Salhab’ın nişanlısı konuştu!

HERKESE FARKLI BİR YALAN

3 Eylül sabahı hastanedeki nöbetinden çıkıp evine giden Salhab'ın, öğleye doğru, "Cuma namazına gidiyorum" diyerek evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği belirlenmiş, Salhab'ın yurt dışına giderken arkadaşlarına, "Tıp kongresine gidiyorum", "Ürdün'de babamla buluşacağım", "Burs almak için bir şirketle görüşeceğim" diye yalanlar söylediği tespit edilmişti.