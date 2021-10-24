MİT'in yakaladığı Mossad ajanı doktor Muhammed Salhab'ın nişanlısı konuştu!
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 15 kişilik 5 ayrı şebekesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonla ilgili ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Ajanlardan stajyer doktor olan Muhammed Salhab'ın nişanlısı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İsrail için para karşılığı casusluk yaparken yakalanan ve tutuklanan 15 isimden Filistinli Muhammed Salhab'ın (27), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi ve stajyer doktor olduğu ortaya çıkmıştı.
HERKESE FARKLI BİR YALAN
3 Eylül sabahı hastanedeki nöbetinden çıkıp evine giden Salhab'ın, öğleye doğru, "Cuma namazına gidiyorum" diyerek evden çıktığı ve bir daha geri dönmediği belirlenmiş, Salhab'ın yurt dışına giderken arkadaşlarına, "Tıp kongresine gidiyorum", "Ürdün'de babamla buluşacağım", "Burs almak için bir şirketle görüşeceğim" diye yalanlar söylediği tespit edilmişti.
Salhab'ın 5 Eylül'de hakkında kayıp ihbarından bulunan nişanlısı F.R.O.'nun (21) emniyetteki ifadesine ulaşıldı.
EVLİLİK DÜŞÜNÜYORDUK
Evlilik düşünüyorduk. En son 1 Eylül'de görüştük. 2 Eylül'de nöbetçi olduğu için 3 Eylül günü Cuma namazından sonra buluşmak için sözleştik. Muhammed iki saat geçmesine rağmen gelmedi.
SEVGİLİSİNE 'İSVİÇRE' ARKADAŞINA 'ÜRDÜN'E GİDİYORUM' DEDİ
Mesajlarım da iletilmedi. Kendisine ulaşamayınca eniştemi aradım. 5 Eylül günü de emniyete kayıp müracaatında bulundum." dedi. Salhab'ın sevgilisine "İsviçre'ye gidiyorum" derken aynı gün başka bir arkadaşına "Ürdün'e gidiyorum" diyerek yalan söylediği ortaya çıktı.
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