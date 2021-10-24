MİT’in Mossad operasyonundan çok önemli detaylar! Uluslararası şebekenin başında kim var?

Nazif Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Cemal Kaşıkçı cinayetinde bir dublör vardı di mi? Bu dublör neden vardı? İşi Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın üstüne yıkmak için vardı. Amerika'da yaşayan, Washington Post'ta yazan çok ünlü bir sünni gazeteci Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Levent gibi bir yerde ortadan kayboldu. Suudiler diyecekti ki 'adam çıktı gitti.' Dublörün görevi meseleyi Türkiye'nin üstüne yıkmaktı. Filistinli Alimler Birliği'nin çocuklarının pasaportlarını, ev adreslerini temin etmişlerdi. Niye temin ettiler?

TÜRKİYE'DE GÖRÜŞMEMEYİ TERCİH EDİYORLAR

Zürih ve Almanya'daki Mossadçılar hücrelerin başı olan kişiler. Diğer 12 kişi bunlara bağlı olarak çalışıyor. Bunlarla ne yapıyorlar? İstanbul'dan Kenya'ya çağırıyorlar, Kenya'da görüşüyorlar. İstanbul'dan İsrail'e çağırıyorlar, İsrail'de görüşüyorlar. Romanya'da, Hırvatistan'da, İsviçre'de görüşüyorlar. Yani Türkiye'de görüşmeyi çok az yapıyorlar. Önemli görevlerde misal Kenya'ya çağırıyorlar ve Nairobi'nin en lüks otelinde bir oda kiralıyorlar. Orada görüşmeler sağlanıyor.

Filistin Alimler Birliği'nin çocuklarının bilgilerini istediler ya bunu İstanbul'da almıyorlar, Zürih'e çağırıyorlar.

Milli İstihbarat Teşkilatının Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten Mossad bağlantılı ajanlara yönelik operasyonuna "Muteni operasyonu" adını verdiği öğrenildi. Operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Yurt dışında yaşayan İsrail pasaportlu Mossad mensubu Ahmad Zahid tarafından Filistin ve Suriye uyruklu 15 zanlının istihbarı faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Zanlıların Mossad'ın kaynaklarına para transferi yaptığı ve ülkemize yönelik bilgi teminine dair faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.