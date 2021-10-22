Son dakika: MİT’in yakaladığı Mossad ajanından şok itiraflar

Ertesi gün de tekrar farklı bir otelde buluştuk. Bu sefer odasına çıktım. Bana 'Protonmail' üzerinden Word dosyalarının nasıl şifreleneceğini göstermek üzere dizüstü bilgisayarını getirdi ve bana öğretti. 2 bin euro verdi. Daha sonra açtığım 'Protonmail' hesabı üzerinden haberleştik." En son ağustosta Zürih'e tekrar gittiğini aktaran M.A.S., "Havalimanında M.C.'nin yanında bu sefer 'John' isimli kişi bulunuyordu. İstihbarat görevlisi olduklarından şüphelenmem üzerine M.C. bana, 'Bizi Avrupa Birliği kurumları için araştırma yapmakla görevli istihbarat benzeri bir organizasyon olarak düşünebilirsin' dedi" ifadelerini kullandı. M.A.S.'nin, 3 yılda Mossad yetkililerinden 10 bin dolara yakın para aldığı saptandı.