Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Hanuka Bayramı’ tebriği

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde devam etti:



"Musevilik inancına sahip bütün vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Coğrafyamız binlerce yıldır her biri çok kıymetli farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu zenginliğin beraberinde getirdiği tarihi sorumluluğun bilincinde olarak; dil, din, ırk ayrımına karşı durarak, tüm vatandaşlarımızın özgürce ve güvenle bir arada yaşayabilmelerini temin etmeyi en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz.



Bu düşüncelerle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik eder, bu özel günün esenlikler getirmesini dilerim"

