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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" ve "özerklik" tepkisi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na helalleşme ve özerklik tepkisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışı "özerklik" ifadelerine sert tepki gösterdi. İşte İnce'nin mesajları...

Muharrem İnce, Kayseri'de ziyaretlerden önce Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu söylemleri sebebiyle sert sözlerle eleştirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "HELALLEŞME" MESAJINA YANIT: BU MEYDAN HESAPLAŞMA YERİDİR!

İnce, "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Kayseri'de ne konuşuyorsak İzmir'de onu konuşmalıyız." dedi.

"ÖZERKLİK" TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nu bombardımana tutan Memleket Partisi lideri İnce, "Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye 'hayır' verip, sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin." ifadelerine yer verdi.

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