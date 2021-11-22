Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" ve "özerklik" tepkisi

KILIÇDAROĞLU'NUN "HELALLEŞME" MESAJINA YANIT: BU MEYDAN HESAPLAŞMA YERİDİR!

İnce, "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Kayseri'de ne konuşuyorsak İzmir'de onu konuşmalıyız." dedi.