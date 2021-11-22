Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılı bekçi alımı olacak mı? İşte son maaşlar...

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılı bekçi alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen alımlar için gelecek açıklamalar bekleniyor. Son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılmıştı. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılı bekçi alımı olacak mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Bekçi alımı başvurularına ilişkin tüm detaylar şöyle;