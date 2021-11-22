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Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılı bekçi alımı olacak mı? İşte son maaşlar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021
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Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılı bekçi alımı olacak mı? İşte son maaşlar...

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde alımları yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçileri için yeni dönem alımlar için başvuruda bulunmak isteyenler Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek duyuruları bekliyor. 2021 yılı içinde yeni alımın olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılı bekçi alımı olacak mı? İşte son maaşlar...

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılı bekçi alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM ve Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen alımlar için gelecek açıklamalar bekleniyor. Son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılmıştı. İşte, Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılı bekçi alımı olacak mı?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Bekçi alımı başvurularına ilişkin tüm detaylar şöyle;

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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