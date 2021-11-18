Son dakika: 28 Şubat mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi: Bizi oy kazanmak için araçsallaştırmayın
Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün grup toplantısında açıkladığı helalleşme listesindeki 28 Şubat mağdurları ve FETÖ'cülerin olması büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatan evladının şehit edilmesine vesile olan FETÖ'cü hain askerleri ima ederek, "Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi. 15 Temmuz şehitlerinin aileleri FETÖ'ye desteğini gözler önüne seren Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle öğretmenlik yaptığı okuldan atılan Gülşen Demirkol Özer, “Bizi oy kazanmak için araçsallaştırmayın. Helalleşmek isteyenler yakamızdan düşsün” dedi. İşte diğer tepkiler...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurdu. Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter'dan bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi. 28 Şubat mağduru ve "İkna Odaları" kitabının yazarı Gülşen Demirkol Özer ise Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi.
KILIÇDAROĞLU'NU SAMİMİ BULMUYORUM
Başörtü yasağı mağdurlarından Özer, yaptığı açıklamada, "Nur Serter ekranlara çıkıp ikna odalarında kızlarla sadece sohbet ettiklerini söylediklerinde nasıl hayret içerisinde kalıyorsak Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri karşısında hayrete düşüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şekilde samimi bulmuyorum sadece 2023'e yaklaşırken daha fazla kimden oy alabilirim kaygısıyla hareket ettiğini düşünüyorum" dedi.
İŞKENCEYİ YAPANLAR ŞİMDİ HELALLEŞELİM DİYORLAR
Özer; 28 Şubat'ın ikna odalarına ilişkin şöyle konuştu: "İkna odalarında başörtüsünün anormal, çağdışı, çirkinleştiren bir obje olduğu aynı zamanda dinde de yeri olmadığı ve tüm telkinlere rağmen ısrar ederlerse de okuma haklarının olmayacağı psikologlar aracılığı ile söyleniyordu. Bu odalarda kızlara başları açtırılıyor ve bu anlar kameraya kaydediliyordu. Bu işkenceyi yapanlar çıkmış bize helalleşelim diyorlar. Sadece müstehzi gülümseyebilirim."
DİYARBAKIR ANNELERİNDEN HELALLİK İSTENECEK Mİ?
"Nihayetinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül 2013 tarihinde 1964 yılından itibaren her dönemde farklı boyutlarda gerçekleşen başörtüsü yasağını sona erdirdi ve kamu kurumlarında uygulanan başörtüsü yasağını kaldırdı. Bugün helallik dileyenler bu gençlerin hayatını karartanlar. Onlara 'artık yakamızdan düşün' demek isterim.
Bizi oy kazanmak için araçsallaştırmayın. Samimi iseniz zaten Cumhurbaşkanımızın serbest kıldığı başörtüsünü konu etmek yerine Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anaların yanına gidip helallik alsınlar."
"28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Şubat mağdurları tepki gösterdi.
SOKAĞA ÇIKMADIĞIMIZ ZAMANLARDI
28 Şubat zihniyeti yüzünden bir dönem okula gidemeyen daha sonra saçlarını kazıtarak okula gitmek zorunda kalan 15 Temmuz gazisi Emine Aydınbelge:
İlahiyat mezunuyum aynı zamanda 15 temmuz gazisiyim. 28 Şubat döneminde yaşadığımız acılar çok ağırdı. Sokağa çıkmadığımız zamanlardı. 'Fadime Şahin' diye yaftalandığımız zamanlardı. Neyi anlatayım? Kazandığım okula gidemediğimi mi. Ben ve benim gibi çok arkadaşım aynı zulmü yaşadı. Birçoğu okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ben o dönem kayıt dahi yaptırmamıştım. 28 Şubat'tan sonraki zulüm dönemimde başörtülü ya da peruklu girmemize izin vermedikleri için saçlarımı kazıtıp okula girmek zorunda kaldım...Kamusal alan dediler bizi belli bir alanın dışına doğru ittiler.
HESABIMIZ AHİRETE KALDI
Asla hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmem için o cenahın pişmanlığına ikna olmam lazım. Şu an zerre pişmanlık görmüyorum. Helallik talebini samimi bulmuyorum. Helalleşelim geçsin diyerek iki kişi arasındaki bir durummuş gibi söylenmesi doğru değil. Asılan âlimleri mi, ikna edilip aklını bozan insanları mı hangisini helal edeceğiz? Bu, bu kadar basit mi? Basitçe 'hakkınızı helal edin' denilerek helal edilecek bir durum değil. Bizden sonraki nesiller bizden hesap sormasın. İçten tövbe etsinler. Biz de bu samimiyete inanmadığımız sürece hakkımızı helal etmeyiz. Helallik talebini samimi bulmuyorum. Ekranlarda söyleyip grup toplamalarında çok alkış almakla samimiyet ölçülmez bu hesap ahirete kaldı. Bu kadar kolay kurutulmazlar.
ELLERİM TİTREDİ YÜREĞİM SIZLADI
Şehit polis memuru Köksal Kaşaltı'nın annesi Satı Kaşaltı:
Bizim hakkımız onlara haram olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Önce biz şehit analarından ve evlatlarımızdan helallik alsın sonda katillerden helallik alacaksa gene alsın. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını duyunca elim ayağım titredi yüreğim sızladı. FETÖ'ye verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.
HAKKIM ZEHİR ZIKKIM OLSUN
Şehit PÖH Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit:
Kemal bey helallik isterken fidan gibi şehitlerimiz ve aileleri aklına gelmedi mi? Vatan için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımızın kemikleri sızladı. Vatan hainleriyle ne için helalleşeceklermiş acaba? Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Hakkım onlara zehir zıkkım olsun.
ACABA NASIL HELALLEŞECEKSİNİZ?
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un söylemiş olduklarını dinlerken şok olduk. Kemal Bey'e soyuyoruz: Sırtını terör örgütlerine dayayarak ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz dikmiş hainlerle kol kola yürürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile nasıl helalleşeceksiniz?
Kravatlı terörist Selahattin Demirtaş için güzelleme yaparken, şeref madalyası takmayı düşünürken Yasin Börü'nün annesiyle nasıl helalleşeceksiniz? 15 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' derken aziz şehitlerimizin yakınlarıyla, kahraman gazilerimizle nasıl helalleşeceksiniz?
Terörist cenazelerinde fink atarken,teröristleri hapishanelerde ziyaret ederken, PKK ya 'terör örgütü diyemezken 'şehit ailelerimiz ve gazilerimizle hangi yüzle helalleşeceksiniz? Kemal Bey, siz istediğinizle helalleşebilirsiniz, ancak bizler vatana ihanet eden hainlerle kol kola yürüyenlerle elbet bir gün hesaplaşacağız... Hesaplaşmadan helalleşme olmaz Kemal Bey!
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yarası olan topluluklarla helalleşeceklerini belirterek, şunları söylemişti: "Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz."
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