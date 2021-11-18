Son dakika: 28 Şubat mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi: Bizi oy kazanmak için araçsallaştırmayın

ELLERİM TİTREDİ YÜREĞİM SIZLADI

Şehit polis memuru Köksal Kaşaltı'nın annesi Satı Kaşaltı:

Bizim hakkımız onlara haram olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Önce biz şehit analarından ve evlatlarımızdan helallik alsın sonda katillerden helallik alacaksa gene alsın. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını duyunca elim ayağım titredi yüreğim sızladı. FETÖ'ye verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.





HAKKIM ZEHİR ZIKKIM OLSUN

Şehit PÖH Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit:

Kemal bey helallik isterken fidan gibi şehitlerimiz ve aileleri aklına gelmedi mi? Vatan için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımızın kemikleri sızladı. Vatan hainleriyle ne için helalleşeceklermiş acaba? Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Hakkım onlara zehir zıkkım olsun.