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Helalleşme mesajı Demirtaş'ı memnun etti! Kılıçdaroğlu'na HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Helalleşme mesajı Demirtaş’ı memnun etti! Kılıçdaroğlu’na HDPKK’lı Selahattin Demirtaş’tan destek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklaması büyük tartışmalara sebep oldu. Çok sayıda CHP'li Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sert tepki verirken, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının önemli olduğunu aktaran Demirtaş, "Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip, karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır." dedi. İşte tüm detaylar...

Muhalefetin yeni gündem maddesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' çıkışı oldu.

Kılıçdaroğlu’nun helalleşme mesajı HDP’li Demirtaş’ı memnun etti! KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME MESAJI HDP'Lİ DEMİRTAŞ'I MEMNUN ETTİ!

Birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'na bu konuyla ilgili olarak tepki gösterirken, terör örgütü PKK'nın yanısıması konumunda olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun çıkışına destek verdi.

"ÖNEMSİYOR VE YÜREKTEN DESTEKLİYORUM"

Demirtaş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Çünkü geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip, karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz." dedi.

"TARİHİ ÖNEMDEDİR VE MUTLAKA SAHİPLENİLMELİ"

Demirtaş açıklamalarının devamında muhalefetin diğer üyelerine de çağrıda bulundu ve "Bu nedenle Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır. Kılıçdaroğlu'nun çabası çok kıymetli. Toplum devamının gelmesini bekleyecektir. Ancak bu sorumluluk ne sadece CHP'nin ne de sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nundur." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA FETÖ'CÜ USLU'DAN DA DESTEK GELDİ

Helalleşme ve yüzleşmenin kendilerinin de sorumluluğu olduğunu aktaran Demirtaş, "Biz de kendi hatalarımızla yüzleşeceğiz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'na bir destek de FETÖ'den geldi. Firari FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na 'Yetmez ama evet' diyerek destek verdi.

MİNE KIRIKKANAT'TAN TEPKİ: BAŞKAN OLURKEN VERDİĞİ SÖZLERİN HANGİSİNİ TUTTU?

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle 'helalleşme yolculuğuna' çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın dini jargona sıkışmaması gerektiğini ifade eden Kırıkkanat, 'Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?' dedi.

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