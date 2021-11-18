DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi: Özür dile! Kapıya kilit vur

"TOPTAN ÖZÜR DİLE! KAPIYA KİLİT VUR..."

DSP Genel Başkanı Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kabul edilemez. Ne biz ne inançlı Atatürkçüler ne de laik demokratik Cumhuriyet'in inançlı bireyleri böyle bir vebali üstlenmeyi, içlerine sindiremezler. Listede yer verilen olayların ve yaşananların tamamı, küresel emperyalizmin güdümünde çalışan, gizli servislerin patronu uluslararası Gladyo örgütüyle birlikte ülke yönetimini tahakkümü altına almış oligarşik yapının kurguladıkları senaryo ve onun sonuçlarıdır.Bu siyasi bir taktik-strateji ise işte asıl o zaman Atatürk'ün ilkelerine ve Cumhuriyet'in değerlerine bağlı milyonlarca yurttaşın inanç ve bağlılık duyguları derinden yaralanacaktır. Eğer bugünkü CHP yönetimi, helalleşmek üzere alt alta sıraladığı 'haksızlıkların ve kötülüklerin' müsebbibi olarak gerçekten sorumlu olarak kendini görüyorsa, kapı kapı dolaşmasına gerek yok, toptan özür dileyip kapısına kilit vursun daha anlamlı olur."