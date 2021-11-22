AK Parti’den ’Helalleşme’ analizi: CHP geçmişiyle hesaplaşsın





"CHP zihniyetinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sergilemiş olduğu birçok olumsuz tutum ve bunların yol açtığı birçok toplumsal travma bulunmaktadır. Kılıçdaroğlu, ani bir çıkış ile toplumun birçok kesimi ile helalleşeceğini dile getirirken, bunu nasıl yapacaklarına dair ise herhangi bir somut yol sunmamıştır. CHP, toplumun büyük çoğunluğunun bilincinde ve bilinçdışında, Türkiye'ye çok şey kaybettiren ve derin sosyolojik fay hatları oluşturan Jakoben, Batı merkezci, İslam karşıtı ve etnik ayrımcılık içeren hal ve uygulamalarıyla yer etmiş, bu nedenle belirli bir oy oranına sıkışarak tek parti döneminden bu yana millet tarafından tek başına iktidara layık görülmemiştir."