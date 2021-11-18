‘’Helalleşmek’’ isteyen Kılıçdaroğlu’nun hakaret etmediği kesim yok! İşte geçmişten bugüne CHP’nin günah galerisi

12 Haziran 2011: Prof. Dr. Nur Serter, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CHP'den yeniden İstanbul Milletvekili seçildi.

30 Eylül 2013: Başörtü yasağı 1964 yılında başladı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uygulanan başörtüsü yasağını tamamen kaldırdı.

28 Ekim 2013: Canan Kaftancıoğlu, 28 Ekim 2013 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Başörtü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))" ifadelerini kullandı.

13 Ocak 2018: Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

SONUÇ: 28 Şubat sürecinde uygulanan başörtüsü yasağıyla 30 bin öğrencinin mağdur olduğu ifade ediliyor. Öğrenciler, 15 yıl boyunca eğitim ve öğretim haklarından mahrum oldu. Öğretmenler ve memurlar kamudan ihraç edildi. 28 Şubat sürecinde namaz kıldığı, eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle fişlenen bin 637 muvazzaf subay ve astsubay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.