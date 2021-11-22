Başkan Erdoğan'dan 2023 vurgulu seçim mesajı! "Yeni bir zafer yılı olacak"

"KADINLAR BİZİM HAREKETİMİZİN KÖŞE TAŞLARINDANDIR"

2023'ü işaret ederek yapılması gereken çalışmalara vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Biliyorsunuz; kuruluşumuzdan bu yana kadın kollarımızın önemini sürekli gündemde tutmuş ve ana kademe kadın kolları, gençlik kolları olarak Türkiye'deki siyasetin gidişatını farklı bir konuma oturttuk. Kadın kolları olarak bugüne kadar yapmış olduğunuz üyelerle ve üye potansiyelimizin partimizin geleceğine koymuş olduğu ağırlıkla inşallah 2023'ü çok daha farklı konuma taşıyacağız. Sizleri bu kampanyalarla birlikte yine inanıyorum ki; Diyarbakır, Van ve Muş'taki anneleri de çok daha olumlu bir hale getireceksiniz. Kadınlar, bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir. Fakat şu süreç içerisinde özellikle kadınlarımızın, cennetin annelerin ayakları altına serildiği bir medeniyet ilkesi içerisinde çok daha farklı bir çalışmayı sürdürmesi büyük önem arz ediyor. Önümüzde 1,5 yılımız var. 1,5 yıl içerisinde atacağınız adımlarla, yapacağınız çalışmalarla inşallah 2023'ün haziranı bizim için yeni bir zafer yılı olacaktır. Rehavete kapılmadan, gayretle çalışmalarımızı sürdürmemiz ve çalmadık kapı, ulaşılmadık ev bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.