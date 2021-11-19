CHP’li yazar Mine Kırıkkanat’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na ’helalleşme’ tepkisi: 11 yılda 9 seçim kaybettin nasıl inanayım?

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun geçmişini göz önüne alarak verdiği sözleri tutmadığını, dolayısıyla bu helalleşme çağrısına da inanmadığını söyledi.

Kırıkkanat, sicili kayıplarla dolu CHP liderinin öncelikle partililerden helallik istemesi gerektiğini söyledi.