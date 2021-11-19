CHP'li yazar Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: 11 yılda 9 seçim kaybettin nasıl inanayım?
GÜNDEM A Haber
CHP'li yazar Mine Kırıkkanat, partisinin geçmişteki hataları nedeniyle "helalleşme yolculuğuna" çıkacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun daha önce verdiği hiç bir sözü tutmadığı belirten Kırıkkanat, "Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" diye tepki gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden tepki yağıyor.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun geçmişini göz önüne alarak verdiği sözleri tutmadığını, dolayısıyla bu helalleşme çağrısına da inanmadığını söyledi.
Kırıkkanat, sicili kayıplarla dolu CHP liderinin öncelikle partililerden helallik istemesi gerektiğini söyledi.
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