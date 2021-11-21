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CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçiden Kılıçdaroğlu'na tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

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Giriş: 21.11.2021 11:41
İstanbul başta olmak üzere CHP'nin kazandığı hemen hemen tüm belediyelerde 25 bini aşkın işçi, "performans düşüklüğü" ve "tasarruf" adı altında, kış ortasında kapının önüne konuldu. 25 bin işçi “helalleşme yolculuğuna” çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
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