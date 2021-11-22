Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın kabine toplantısı var mı? Yasak ve kısıtlamalar...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın kabine toplantısı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonuçları için gözler Ankara'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanan Bakanlar Kurulu'nda Koronavirüsle mücadele istişare edilecek. İşte, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yarın kabine toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine, son olarak 8 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'te bir araya geldi. Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor.Bu bilgilere göre bir sonraki toplantının 22 Kasım Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak yeni kabine toplantısı tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.