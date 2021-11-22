Tatil bitti milyonlar İstanbul trafiğinde kaldı

Özellikle katılım yollarında yoğunluğun fazlalaştığı ve araçların çoğu zaman ilerlemekte zorlandığı gözlemlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu Sancaktepe ve Sultanbeyli mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Kartal ile Tuzla arasındaki bölgelerde yoğunluk oluştu.obil uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 58, 08.30'da yüzde 60 olarak ölçüldü.