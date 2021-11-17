CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’helalleşme’ listesine 15 Temmuz’un hain darbecilerini de aldı

"HELALLEŞME" AÇIKLAMASI



AK Parti'ye oy veren seçmenden esnafa, çiftçiden yargı mensuplarına ve öğretmenlere kadar toplumun her kesimine mafyavari tehditler savuran Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı "helalleşme" paylaşımının ardından, kendisine yöneltilen kimlerle nasıl hesaplaşacağına ilişkin sorulara dünkü grup toplantısında açıklık getirdi.

FETÖ'CÜLERİ İMA ETTİ



Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme listesi'nde bu kez FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden tutuklu askerlerin olması büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu, 251 vatandaşı katleden FETÖ'cü askerleri ima ederek, "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi.