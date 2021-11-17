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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' listesine 15 Temmuz’un hain darbecilerini de aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2021
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’helalleşme’ listesine 15 Temmuz’un hain darbecilerini de aldı

Son dakika haberine göre: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkta bıraktığı derin yaraları itiraf etme mahiyetindeki 'helalleşme' açıklamasıyla tura çıkacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, 251 vatandaşı katleden FETÖ’cü askerleri ima ederek, “Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye desteği büyük tepki topladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her gün yeni bir skandala imza atmaya devam ediyor. Yalan, yanlış, iftira, hakaret ve tehditlerdle siyaset yapan Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında da defalarca tekrarladığı sözlerle gündem oluşturmak için çabaladı.

"HELALLEŞME" AÇIKLAMASI

AK Parti'ye oy veren seçmenden esnafa, çiftçiden yargı mensuplarına ve öğretmenlere kadar toplumun her kesimine mafyavari tehditler savuran Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı "helalleşme" paylaşımının ardından, kendisine yöneltilen kimlerle nasıl hesaplaşacağına ilişkin sorulara dünkü grup toplantısında açıklık getirdi.

FETÖ'CÜLERİ İMA ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme listesi'nde bu kez FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden tutuklu askerlerin olması büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu, 251 vatandaşı katleden FETÖ'cü askerleri ima ederek, "Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz" dedi.

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