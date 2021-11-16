Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6 ayda söylem değişikliği! 'Helalleşme' çelişkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkta bıraktığı derin yaraları itiraf etme mahiyetindeki 'helalleşme' açıklamasıyla tura çıkacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin toplumda açtığı yaraların bir itirafı olacak sözlerle 'helaleşme' turuna çıkacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı CHP'li isimlerin de tepkisini çekerken Kılıdaroğlu'nun 'helalleşme' meselesine ilişkin geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun hellaleşmenin nasıl bir "sömürü ve beyhude çaba" olduğunu anlattığı görüntülerin ardından, "6 ayda ne değişti ve Kılıçdaroğlu'nu kimler yollara düşmeye ikna etti?" soruları akıllara geldi. İşte Kılıçdaroğlu'nun derin çelişkisini gözler önüne seren haberin detayları...
2023 seçimlerine giden süreçte Cumhurbaşkanı adayı olmak için kendi partisindeki muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı'nın önünü 'Belediye Başkanlığına devam etmeliler" ifadeleriyle kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' çıkışıyla ortalığı karıştırdı.
"HELALLEŞME YOLCULUĞUNA ÇIKMA KARARI ALDIM"
Kutuplaşma siyaseti güden CHP'nin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyuran Kılıçdaroğlu Yayınladığı video ile "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.
HELALEŞME LİSTESİNİ AÇIKLADI
Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklama ise helalleşmenin, 'yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek' olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. Bu insanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkûmları ile helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül olaylarının mağdurları ile helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak genç beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ile helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan, bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede. Bir sağdan, bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra Öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Helalleşeceğiz dostlarım. Yakın gelecekte bir gün çocuklarımız, geçmişe baktıklarında, 'Neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz, helal olsun onlara' diyecekler. Laik, demokrat, insan haklarına saygılı, müreffeh, Atatürkçü bir ülkede yaşayan çocuklarımız, birileri buna cesaret ettiği için teşekkür edecekler bize. Bizim iktidarımızı konuşmuyorum dostlarım, bizden sonra gelecek yüz iktidara bir kapı aralamamız gerekiyor. Doğru bir kapı açmamız. Evet, bütün baskıyı biz yaşayacağız ama birinin bunu yapması gerekiyordu. Nasip bize oldu."
6 AY ÖNCE SÖYLEDİĞİ SÖZLER ORTAYA ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışının kendisi ile çelişmeyi de beraberinde getirdiği görüldü. Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs 2021'de CHP'nin kanalı Halk TV'de 'hellaleşmenin' nasıl bir "sömürü ve beyhude çaba" olduğunu anlattığı görüntüleri ortaya çıktı.
"HELALLEŞME İNSANLARI AVUTMA ÇABASIDIR"
Kılıçdaroğlu'nun "Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Helalleşme olayı sadece insanları avutmak, inançlarını, duygularını sömürmek amacıyla, yaşanılan sıkıntıları unutturma çabasıdır. Bu çaba beyhudedir." ifadelerini kullandığı görüldü.
Ortaya çıkan görüntülerin ardından Kılıçdaroğlu'nun çelişki içinde olması gözler önüne serilirken, "6 ayda ne değişti ve Kılıçdaroğlu'nu kimler yollara düşmeye ikna etti?" soruları akıllara geldi.
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