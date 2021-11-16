Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 6 ayda söylem değişikliği! ’Helalleşme’ çelişkisi

6 AY ÖNCE SÖYLEDİĞİ SÖZLER ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışının kendisi ile çelişmeyi de beraberinde getirdiği görüldü. Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs 2021'de CHP'nin kanalı Halk TV'de 'hellaleşmenin' nasıl bir "sömürü ve beyhude çaba" olduğunu anlattığı görüntüleri ortaya çıktı.

"HELALLEŞME İNSANLARI AVUTMA ÇABASIDIR"

Kılıçdaroğlu'nun "Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Helalleşme olayı sadece insanları avutmak, inançlarını, duygularını sömürmek amacıyla, yaşanılan sıkıntıları unutturma çabasıdır. Bu çaba beyhudedir." ifadelerini kullandığı görüldü.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Kılıçdaroğlu'nun çelişki içinde olması gözler önüne serilirken, "6 ayda ne değişti ve Kılıçdaroğlu'nu kimler yollara düşmeye ikna etti?" soruları akıllara geldi.