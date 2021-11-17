İBB'de çay dayağı! Çayın hazır olmadığını öğrenince çılgına döndüler
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bulunan otobüs işletme şefliğinde çayın erken demlenmemesine öfkelenen bir otobüs şoförü çaycıya saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgayı çevrede bulunan diğer şoförler ayırırken, dayaktan kurtulan mağdur çaycı hastanede tedavi altına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan Ferhat Paşa Çiftliği İBB Araç İşletme Şefliğinde çayı demlemeyen görevli şoförler tarafından darp edildi. Olay 27 Eylül günü meydana geldi. 44 yaşındaki Murat G., işletme şefliğinde çaycı olarak görev yapıyordu. Olay günü sabah saatlerinde şirkete geçen genç adam çayı demledi. Bu sırada aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Akın T., isimli bir şoför içeri girdi. Başka şoförlerinde işletmede bulunduğu sırada iddiaya göre Akın T., çaycı Murat G.'ye çayın hazır olup olmadığını sordu.
ŞOFÖRLER ARAYA GİRDİ
Genç şoför aldığı hayır cevabı karşısında çaycının üzerine yürüyerek sinkaflı sözler söylemeye başladı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce şoför, çaycıya saldırmaya başladı. Yumruklu ve tekmeli kavgayı o sırada işletmede bulunan diğer şoförler ayırdı. Olayla ilgili polisi arayan belediye personelleri ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.
ÇAYI ERKEN DEMLEMEDİN DAYAĞI
Karakola götürülen şoför ve çaycının ifadelerine başvuruldu. Murat G., çayı erken demlemediği için şoför Akın T.'nin kendisine kızdığını bu nedenle defalarca darp edildiğini anlattı. Üzerindeki kıyafetin yırtıldığını ve sinkaflı sözlerle tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyleyen mağdur adam olayla ilgili şikayetçi oldu. Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürülerek darp raporu alan Murat G.'nin ifadesi ardından şoför Akın T.'nin de ifadesi alındı.
'ASIL DAYAĞI BEN YEDİM'
Akın T., ifadesinde, mesaiye erken başlamak için Murat G., ile konuştuğunu bu sırada çaycının, 'Daha erken açarsam bana paramı verecekler?' şeklinde konuştuğunu, konuşmaya öfkelendiği için mesai arkadaşını uyardığını aralarında çıkan tartışmada asıl darp edilenin kendisi olduğunu ve kıyafetlerinin parçalandığını söyleyerek Murat G.'den şikayetçi oldu. Belediyedeki çay tartışması üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye'nin play-off rakipleri belli oldu mu?
- Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte muhtemel rakipler...
- Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi, kaç aylık? Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor...
- 2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye lider, 2. olursa ne olur? Milli Takım'ın Dünya Kupası için olasılıkları...
- Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor ne anlama geliyor?
- Emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! SGK'ya başvuru şartı bulunuyor! Çalışan, çalışmayan 1.144 lira ödeme ile...
- Güvenilir liman altın için flaş yorum! Yatırımcılar okumadan hareket etmeyin! "700 TL'yi görür mü" Uzman isim değerlendirdi...
- 50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı! EYT'de 6 öneri masaya geldi! Kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...
- ŞOK 17-23 Kasım aktüel kataloğu: ŞOK market çarşamba indirimleri neler? Bu hafta itibarıyla...
- MEB ara tatil uzatılacak mı? 2021 ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Okullar ne zaman açılacak?
- Kuraklık desteği ne zaman yatacak? 2021’de çiftçiye kuraklık desteği ödemeleri ne zaman yatar?