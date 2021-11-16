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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklama!

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklama!

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın 2023 için sıkı çalıştığını belirten Bahçeli, "Kurşun askerler yediği şamarı bir daha unutmayacak" dedi. MHP lideri Bahçeli, muhalifet tarafından fonlanan sözde gazetecilerin iftiralarına da cevap verdi. Bahçeli açıklamasında, "Cumhur İttifakı'nda çatlak olmaz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Salı günleri yapılan Grup Toplantısı başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

Milletimizle buluşmaya hevesle devam ediyoruz. Bugüne kadar 40 ile giderek vatandaşlarımızla kucaklaştık.

Siparişle çalışan araştırma şirketlerinin abuksubuk anketleri ne söylerse söylesin 2023 Cumhur İttifakının senesi olacaktır. Adım adım 2023'e yürüyoruz biz yürüyünce zalimler kaçışacaktır. Hem adımlarımızı hem de saflarımızı sıklaştırıyoruz. Kurşun askerler yediği şamarı bir daha unutmayacak

Detaylar gelecek...

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