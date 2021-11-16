CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmenin altını nasıl dolduracak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşecek? Helalleşmenin altını nasıl dolduracak? Türkiye'ye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşilecek? AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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