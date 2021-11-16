Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu’nun ’’helalleşme’’ sözlerini yorumladı: PKK ile anlaştı! Kemalist devrimi yıkmak istiyor

Perinçek, "Vatanı savunanlar Cumhurbaşkanımızın kişiliğinde Kemalist devrime sarılıyor. Çünkü o o mevzide savaşıyor. Ama vatan bütünlüğüne karşı ABD ile birlikte PKK'nın yanında mevzilenenler de Kemalist devrimi yıkmak zorunda. Sahte Atatürkçülüklerle bugüne kadar idare etti ama artık idare edemeyeceği bir yere geldi. Artık doğrudan doğruya hafızalarda, bilinçlerde Kemalist devrimi ortadan kaldırma noktasına geldi." şeklinde konuştu.





KILIÇDAROĞLU 'HELALLEŞME' LİSTESİNİ AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' listesini açıklayarak, "Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz" demişti.