Namus sözü vermişti! ’Helallik yolculuğu’na çıkan Kemal Kılıçdaroğlu işçilerden de helallik alacak mı?

Yerel yönetim seçimlerinin yapıldığı 2019'dan sonra zor bir süreç yaşadıklarını dile getiren Arslan, CHP ve HDP'li adayların seçimleri kazanır kazanmaz Hakİş üyelerine yönelik bir operasyon başlattıklarına dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Sendikamıza üye 10 bin kişi işten çıkarıldı. 60 bin işçinin istifa ettirildi. Hukuki hakların sonuna kadar takipçisiyiz. Bu çalışanların işlerine dönmeleri için de gerekli mücadeleyi yürütüyoruz."

'ÖDÜLLÜ İŞÇİ' DE İBB'DEN ÇIKARILAN İŞÇİLER ARASINDA

İBB'de işten çıkarılan işçiler arasında yer alan Metin Karadeniz'in geçtiğimiz yıllarda İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi'nden İSPARK'a ataması yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıkmıştı.