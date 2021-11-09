Kışa girerken olacak iş mi bu? Mansur Yavaş, Kızılcahamam Belediyesi’ne hibe edilen araçları geri aldı

ALTINOK: BİZLERDEN GÖRÜŞ ALMADILARKIZILCAHAMAM

Belediyesinin İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Altınok, meclis toplantısında söz alarak, Büyükşehir'in ilgisizliğinden yakındı.

Altınok şunları söyledi:

Bizim bu olanlardan hiç bilgimiz yok. Büyükşehirde olup bitenden hatta yapılacak işlemlerden Kızılcahamam ile ilgili bizi bilgilendirmiyorlar. Bizlerden görüş dahi alınmıyor, bunu bilin. Yani biz ne kadar da İYİ Partili meclis üyesi gibiysek de bağımsız gibi üç kişi çalışıyoruz.