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Haberler Galeri Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'a tepki büyüyor! 87 milyonluk asfalt vurgunu! Vatandaş isyan etti

Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'a tepki büyüyor! 87 milyonluk asfalt vurgunu! Vatandaş isyan etti

CHP'li Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Ankara'da gün geçmiyor ki halk isyan etmesin. Çamlıdere'ye bağlı köylerde yaşayanlar kışın dökülen asfalt nedeniyle yollarının perişan olduğunu dile getirdi. Birçok çukurun oluştuğu yolların ardından akıbeti araştırılan durumdan 87 milyonluk asfalt vurgunu çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 09:37
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Ankara’da CHP’li Mansur Yavaş’a tepki büyüyor! 87 milyonluk asfalt vurgunu! Vatandaş isyan etti

Başkent Ankara'da Çamlıdere'ye bağlı köylerde yaşayanlar CHP'li Mansur Yavaş'a "41 köyün yolu delik deşik. 'Buralar çok soğuk olur, soğuk asfalt akar gider, sıcak asfalt dökün' dedik dinlemediler. Asfalt uçup gitti, devletin parasına yazık." ifadeleriyle sitem etti.

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Ankara’da CHP’li Mansur Yavaş’a tepki büyüyor! 87 milyonluk asfalt vurgunu! Vatandaş isyan etti

KIŞIN ASFALT MI ATILIR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin köy yollarına hava şartlarını gözetmeden ve kalitesiz asfalt dökerek devleti 87 milyon lira zarara uğratmasına ilişkin haberimiz kamuoyunda geniş yankı buldu.

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Ankara’da CHP’li Mansur Yavaş’a tepki büyüyor! 87 milyonluk asfalt vurgunu! Vatandaş isyan etti

"ASFALTI MİKROSKOPLA ARASANIZ BULAMAZSINIZ"

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can yaptığı açıklamada, "Ankaralı hizmet bekliyor. Çamlıdere hizmet bekliyor ama bunlar ancak algı operasyonu yapıyor. İller Bankası'ndan gelen paramızın yüzde 40'ını Ankara Büyükşehir Belediyesi alıyor. Söz konusu asfaltta 2 senede bize gelmeden alınan para yaklaşık 6 milyon lira… Ankara kan ağlıyor, sosyal trollerle Ankara yönetilmez. Türkiye; Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çağ atladı, bunlar daha ip atlamayı bilmiyor. Sözde asfalt atıldı, ortada soğuk asfalt yok, mikroskopla arasanız bulamazsınız, büyüteçle arasanız bulamazsınız. Yol yok, kış mevsiminde atıldığı için erimiş bitmiş. Yazık Ankaralının da Çamlıdereli'nin de parasına yazık.." dedi.

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Ankara’da CHP’li Mansur Yavaş’a tepki büyüyor! 87 milyonluk asfalt vurgunu! Vatandaş isyan etti

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZIN DÖKÜLMESİ GEREKEN ASFALTI KIŞIN DÖKTÜ"

Çamlıdere Muhtarlar Birliği Başkanı Dursun Kütükçü tepkisini şu sözlerle gösterdi;

"41 tane köyüm var, yapılan iş hep aynı soğuk asfalt. Yazın dökülmesi gereken asfaltı kışın döktüler. 'Sıcak asfalt atılacak' diye söz verildi maalesef soğuk asfalt atıldı. Sathi kaplama istemiyoruz, gerekirse 5 sene bekleriz yeter ki sıcak asfalt yapılsın. Mansur Yavaş'tan sıcak asfalt istiyoruz buralar çok soğuk olur soğuk asfalt akar ve gider.."

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Ankara’da CHP’li Mansur Yavaş’a tepki büyüyor! 87 milyonluk asfalt vurgunu! Vatandaş isyan etti

"YAPILAN MASRAFA YAZIK"

Mehmet Demir, "Geçen sene kışa doğru asfalt diye attılar. Biz sıcak zannettik, soğuk asfalt çıktı. Hiç atmasalar daha iyiydi. Çok soğuk buralar. Soğuk memleket biz sıcak asfalt istiyoruz. Yapılan masrafa yazık günah. Kar yağdığı zaman yağmur yağdığı zaman akıp gidiyor. Mansur Yavaş geldi, parmağımıza bir bal sürdü gitti." şeklinde konuştu.