13 Ekim 2021, Çarşamba
Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'a tepki büyüyor! 87 milyonluk asfalt vurgunu! Vatandaş isyan etti
CHP'li Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Ankara'da gün geçmiyor ki halk isyan etmesin. Çamlıdere'ye bağlı köylerde yaşayanlar kışın dökülen asfalt nedeniyle yollarının perişan olduğunu dile getirdi. Birçok çukurun oluştuğu yolların ardından akıbeti araştırılan durumdan 87 milyonluk asfalt vurgunu çıktı.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 09:37
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