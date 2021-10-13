Ankara’da CHP’li Mansur Yavaş’a tepki büyüyor! 87 milyonluk asfalt vurgunu! Vatandaş isyan etti

"ASFALTI MİKROSKOPLA ARASANIZ BULAMAZSINIZ"

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can yaptığı açıklamada, "Ankaralı hizmet bekliyor. Çamlıdere hizmet bekliyor ama bunlar ancak algı operasyonu yapıyor. İller Bankası'ndan gelen paramızın yüzde 40'ını Ankara Büyükşehir Belediyesi alıyor. Söz konusu asfaltta 2 senede bize gelmeden alınan para yaklaşık 6 milyon lira… Ankara kan ağlıyor, sosyal trollerle Ankara yönetilmez. Türkiye; Recep Tayyip Erdoğan sayesinde çağ atladı, bunlar daha ip atlamayı bilmiyor. Sözde asfalt atıldı, ortada soğuk asfalt yok, mikroskopla arasanız bulamazsınız, büyüteçle arasanız bulamazsınız. Yol yok, kış mevsiminde atıldığı için erimiş bitmiş. Yazık Ankaralının da Çamlıdereli'nin de parasına yazık.." dedi.