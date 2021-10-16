CHP'li Mansur Yavaş sınırları zorladı! Asfalt oyunu bozuldu! İşte gerçekler
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı, halkın gözünde zor duruma düşürmek için sınırları zorlayan bir plan yaptı. 'Bakın, Başkan'ın evinin önü asfalt ama geri kalan yerler toz toprak' diye algı çalışması yapmak için Kaplan'ın evinin önüne sıcak asfalt serildi. Duruma tepki gösteren Kaplan konuya açıklık getirerek, CHP'li belediyenin algı oyunana dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş algı mühendisliğinde zirve yaptı. ABB iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından cadde ve sokaklarda yapılan kazı çalışmaları nedeniyle Beypazarı'nın birçok yeri aylardır toz toprak içindeyken, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın evinin önüne sıcak asfalt serildi.
Başkan Tuncer Kaplan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ikamet ettiği sitenin önüne ve arkasına asfalt attığını belirterek, 'Bakın, Başkan'ın evinin önü asfalt ama geri kalan yerler toz toprak' diye algı çalışması yapmanın kimin işi olduğu hepimizin malumu. Önce bu yollar yapılsın diye asla hiç kimseye ricada bulunmadım" dedi.
Tuncer Kaplan, şunları söyledi: "Aylardır öncelikli olarak yapılması gereken yerleri bildirmiş olmamıza rağmen benim de ikamet ettiğim sitenin ön ve arka yollarının asfaltlanması üzerine bunun akabinde vatandaşlarımızdan gelen 'Başkanım sizin evinizin sokakları yapılı tabii.
Biz aylardır toz toprak çekiyoruz' gibi söylemlerle karşı karşıya kalmaktayız. Şahsım ve tüm belediye personelim adına bizim bahsi geçen yerlerin yapılmasıyla alakalı herhangi bir yetki ve sorumluluğumuz olmadığı gibi kendi adımıza bir talebimiz de olmamıştır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Devletin tüm kademelerinde iş imkanı! 2021 Ekim ayı memur alımı başvuruları devam ediyor! İşte güncel ilanlar
- Bugün kandil mi? 16 Ekim Mevlid Kandili bugün mü? 2021 Diyanet takvimi Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?
- DGS ek tercih ne zaman bitiyor? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!
- 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı?
- Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Neden ismi Kıbrıs Zafere Doğru oldu? İşte sebebi...
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçında eksikler...
- 16 Ekim akaryakıt fiyatları: Opet, Total, Petrol Ofisi, Shell, BP benzin fiyatları ne kadar? Güncel benzin ve akaryakıt fiyatı...
- Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
- Barbaroslar'da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...
- Geliri olmayanlar devlet yardımı nasıl alır? Destek ödemesi başvuruları nereden, nasıl yapılır? Barınma, yaşlılık, engelli...
- Hamster, TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde hangi adla geçer?
- Diriliş Ertuğrul'dan sonra sırra kadem basmıştı! Dönüş sinyali geldi! Turgut Alp namına kılıç sallıyordu...