CHP’li Mansur Yavaş sınırları zorladı! Asfalt oyunu bozuldu! İşte gerçekler

Biz aylardır toz toprak çekiyoruz' gibi söylemlerle karşı karşıya kalmaktayız. Şahsım ve tüm belediye personelim adına bizim bahsi geçen yerlerin yapılmasıyla alakalı herhangi bir yetki ve sorumluluğumuz olmadığı gibi kendi adımıza bir talebimiz de olmamıştır."

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