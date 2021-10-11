CHP’li Mansur Yavaş sözünü tutmadı! İhaleler yandaşlara gitti

BELKO da bir hafta sonra 196 milyona alt şirkete verdi. AK Partili meclis üyeleri, "Madem böyle alabiliyorsa Fen İşleri Daire başkanlığı bu firma ilk ihalede de 260 milyon altına veya 196 milyona bu işi alabilirdi. Firmaya ilk işi niye vermedi? Ya da firmaya bu işi ilk ihalede kim aldırtmadı da ikinci ihalede aldı. Ayrıca bu ihale düşünün bir de açık ihale olarak yapılsa daha kim bilir ne kadar fazla kırılıcaktı?" sorularını sordu.

DAVETİYE USULÜ İHALEYİ DE BELKO KAZANDI

Öte yandan BELKO'nun asfalt ekipmanının olmadığı, asfaltla ilgili malzeme üretimi ve altyapısının olmadığı da öğrenildi. İhalede asli işi asfalt olan firmaların BELKO'dan daha uygun fiyat vermemesi dikkat çekiyor.

BELKO'nun asfalt işini yapamayacağı için yeniden harekete geçildi. Aynı asfalt için BELKO 8 Temmuz'da ihale düzenledi. İkinci ihale de davet usulü yapıldı. İhaleyi 196 milyon 697 TL veren Makimsan Asfalt kazandı. Oysa aynı şirket birinci ihalede 270 milyon 501 bin 657 TL'lik teklif vermişti. MAKİMSAN ilk ihalede bu düşük bedeli vermekten kaçındı. Tam tersine yüksek teklif verdi. Böylece ilk ihalede BELKO'nun kazanması sağlandı. Böylelikle yaklaşık 64 milyon kamu zararı oluştu.