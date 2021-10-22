Mansur Yavaş’ın korumaları gazetecilere saldırdı! Kitre bebek vurgununda yeni perde

Ben ise elimde Beyaz TV mikrofonuyla içerde kaldım. Beni abluka altında tutan ekibe Mansur Yavaş'a kısa bir sorum olduğunu ve Bu soruyu sormak için müsaade etmelerini istedim. Sıkıştırıldım, fiziki müdahaleye maruz kalınca kalabalığı itekleyip olay yerinden çıkmak istedim. Bu sırada 60 kişilik ekip organize olarak bir anda beni darp etmeye başladı. Yaşadığım şokla kendimi korumaya çalışırken emniyet mensubu arkadaşlar gelerek bizi hızlı bir şekilde bölgeden tahliye etmeye çalıştı, ancak kalabalık ekip o kadar büyüktü ki onları da bizden sanım Emniyet mensuplarına saldırmaya çalıştılar."