Mansur Yavaş'ın korumaları gazetecilere saldırdı! Kitre bebek vurgununda yeni perde
Ankara'da sürekli olarak önceki yönetimi hedef alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 150 liralık kitre bebeğe 11 bin 500 lira vermesinin ardından konuya ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklandı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz’ın, Mansur Yavaş’ın korumaları tarafından darp edildiği öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internette 150 liradan satılan kitre bebeklerden her birine, 11.500 liraya varan paralar ödediğine yönelik "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberi kamuoyunda geniş yankı buldu.
YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklandı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz'ın, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildiği öğrenildi.
150 LİRADAN SATILAN BEBEKLERE 11.500 TL VERİLDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katıldı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 150 liradan satılan kitre bebeklerin 11.500 liraya satın alınmasını Mansur Yavaş'a sormak istedi.
DARP EDİLEREK UZAKLAŞTIRILDI
Mansur Yavaş'ın korumaları, İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz'ın görüntü almasını engellemek amacıyla geniş güvenlik önlemi aldı.
Muhabir İsmail Çanak, kitre bebek vurgunu ile ilgili soruyu sormaya hazırlanırken kalabalık ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek alandan uzaklaştırdı ve görüntü almasını engelledi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Bu sırada muhabiri İsmail Çanak ise Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin yakınında bulunan 50-60 kişilik kalabalık bir grup tarafından darp edildi. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameramanı Tansel Yılmaz, emniyet yetkililerinin hızlı müdahalesiyle yoğun güvenlik önlemi altında bölgeden uzaklaştırıldı ve Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ÇANAK: "SORU SORMAMIZ ENGELLENDİ…"
Muhabir İsmail Çanak: "Sabah Gazetesi'nde yayımlanan kitre bebek vurgunu konulu haberi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sormak için Ankara Beypazarı'nda bulunan kent tarihi müzesi açılışına gittik. Beyaz TV ekibi olduğumuzun anlaşılması üzerine kalabalık bir ekip tarafından abluka altına alındık. Çekimler süresince 'Burada çekim yapmayın, sonunuz olur, Mansur Yavaş rahat bırakın' şeklinde sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldık. Ancak haberimizi tamamlamak için Mansur Yavaş'ın müzeye girişini bekledik. Bu sırada kalabalık bir ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek müze dışına attı.
Ben ise elimde Beyaz TV mikrofonuyla içerde kaldım. Beni abluka altında tutan ekibe Mansur Yavaş'a kısa bir sorum olduğunu ve Bu soruyu sormak için müsaade etmelerini istedim. Sıkıştırıldım, fiziki müdahaleye maruz kalınca kalabalığı itekleyip olay yerinden çıkmak istedim. Bu sırada 60 kişilik ekip organize olarak bir anda beni darp etmeye başladı. Yaşadığım şokla kendimi korumaya çalışırken emniyet mensubu arkadaşlar gelerek bizi hızlı bir şekilde bölgeden tahliye etmeye çalıştı, ancak kalabalık ekip o kadar büyüktü ki onları da bizden sanım Emniyet mensuplarına saldırmaya çalıştılar."
İNTERNETTE 150 LİRADAN SATILIYOR
Sabah Gazetesi'nin "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberinde; "Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 Kitre bebeği için 366 bin lira ödendi. Büyükşehir'in tanesine 11.500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor" denildi.
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