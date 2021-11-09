Son dakika: CHP'li Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika haberine göre İzmir’de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda, 6’sı belediye çalışanı 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı vatandaşlardan rüşvet alındığına dair şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
6'SI BELEDİYE ÇALIŞANI 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, belediyeye geldiğinde arkadaşlarının konuyu kendisine ilettiklerini belirtti.
Operasyonun detayları hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını kaydeden Karakayalı, "Şu anda ne yönde olduğunu bilmiyorum. Birkaç arkadaşımızı ifadeye çağırmışlar. İmardan sorumlu arkadaşımızı da almışlar. Gelişmeleri takip ediyorum." dedi.
RÜŞVET ALMAK VE VERMEKLE SUÇLANIYORLAR
Kemalpaşa Belediyesi'ne düzenlenen ve aralarında 6 belediye çalışanın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikler ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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