İşte Mansur Yavaş’ın Ankara’da kurduğu rant sistemi! Her taşın altında çıkar aradı

TOGO İKİZ KULELERİ'NDE GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı; Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Mansur Yavaş'ın, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararlarına ilişkin harekete geçmiş ve Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığın talebine cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun'un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün Ankara Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.