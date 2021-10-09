Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde asfalt skandalı: 87 milyon TL zarar! Mansur Yavaş’a tepkiler çığ gibi

ANKARA 2 YILDIR ASFALT FAKİR

Fatih Ünal, Ankara'nın iki yıldır asphalt fakiri olduğunu söyledi. Ünal, 2019 seçiminden bu yana Ankara'nın, asfalt atımı konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadığını belirterek, "Bunu defalarca dile getirdik 2019 ve 2020 asfalt atımı konusunda kayıp yıllardı. 2021'de de maalesef ciddi bir asfalt atılmadı. Atılan az miktarda asfaltın ise kalitesizliği konusunda hemşehrilerimizden çok şikayet alıyoruz" dedi.

ASFALT İHALESİ 21/B İLE YAPILMAMALI...

Ünal, şunları söyledi:"Belediyelerin çalışma prensipleri ve Ankara'da asfalt atılacak tarihler üç aşağı beş yukarı bellidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir sonraki yıl bütçesi Kasım ayında karara bağlanır. Bütçe geçtikten sonra, bir sonraki yılın asfalt alımı için yeterince süre vardır. Normal ihale ile yapılacak bu çalışmanın acele işlerden değerlendirilerek 21/B maddesi üzerinden yapılması ister istemez bir sürü soruyu akla getirmektedir. Atılan asfaltın kalitesizliği de göz önünde olunca kafamızdaki soru işaretleri artmaktadır. Sayıştay'ın tespitine göre de Ankara Büyükşehir Belediyesi zarara uğratılmıştır. Belediyeyi zarara uğratanlar mutlaka hesap vermeli. Asfalt alımı ve asfaltlama konusunda sınıfta kalan Sayın Mansur Yavaş, bu tespitler ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmalıdır."

YAVAŞ-I MANSUR DEVRİ

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Yılmazer ise şunları söyledi: ABB Başkanı'nın belediyeyi yönetme becerisinin olmadığını zaten söylüyorduk. Ancak Sayıştay raporu ile de görülmüştür ki 21/b ihaleleri ile ortaya çıkan basiretsizliğin ve sonuçlarının bir kamu zararını ortaya koymaktadır. Asfaltı güya kutsamayacağını, bunu bir belediye hizmeti olarak görmeyen Mansur Yavaş'ın vizyonsuzluğunun bir sonucu olarak belediyeyi idare ederken kamu zararına neden olması Ankara açısından üzüntü vericidir. Bununla da kalmayıp Sayıştay raporuna rağmen hala 21/b ihalesiyle alıma devam ediyor olması kamu zararı açısından sanırım herkesin endişe etmesi gereken bir durumdur. Şeffaf ve adalet timsali olduğunu her defasında iddia eden bir belediye başkanının yine Fatih Altaylı'nın programına çıkıp kendisinin bu durumu anlatması ve kamunun uğradığı zararı ne şekilde telafi edeceğini kamuoyuna açıklaması gerekir. Sureti haktan görünenler halkın vicdanıyla oynarlarsa halkın ağır bir tokadını yemeye kendilerini hazırlamalıdırlar. Yavaş-ı Mansur devri kendisi ve etrafındakiler için bir Lale Devri nispetinde görünse de kendilerine toz pembe hayallerini kıracak bir halk evladı mutlaka neşet edecektir. Mazlumların duası sizleri o koltuklarda fazla oturtmaz haberiniz olsun.