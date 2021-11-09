10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı? 10 Kasım’da resmi tatil var mı, yok mu?
10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı? 10 Kasım’da resmi tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Kasım 1938 günü Türkiye’nin en acı günlerinden birisi yaşandı. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılının 10 Kasımında hayata veda etti. Peki; 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı? İşte detaylar!
10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı? 10 Kasım'da resmi tatil var mı? 10 Kasım 1938 günü Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetmişti. Bu anlamlı ve hüzünlü günde her yıl anma törenleri düzenleniyor. Vatandaşların 10 Kasım günü için merak ettiği ise 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı. Peki; 10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı?
10 KASIM BANKALAR, HASTANELER AÇIK MI?
10 Kasım günü resmi tatil olmadığı için bankalar, hastaneler, devlet daireleri ve diğer yerler normal seyrinde açık olacak.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl Atatürk'ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenlenir.
2021 RESMİ TATİLLERİ
01 Ocak 2021 Cuma: Yılbaşı
23 Nisan 2021 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2021 Cumartesi: Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs 2021 Çarşamba: Ramazan Bayramı Arefesi
13 Mayıs 2021 Perşembe: Ramazan Bayramı (1.Gün)
14 Mayıs 2021 Cuma: Ramazan Bayramı (2.Gün)
15 Mayıs 2021 Cumartesi: Ramazan Bayramı (3.Gün)
19 Mayıs 2021 Çarşamba: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2021 Perşembe: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
19 Temmuz 2021 Pazartesi: Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz 2021 Salı: Kurban Bayramı (1.Gün)
21 Temmuz 2021 Çarşamba: Kurban Bayramı (2.Gün)
22 Temmuz 2021 Perşembe: Kurban Bayramı (3.Gün)
23 Temmuz 2021 Cuma: Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2021 Pazartesi. Zafer Bayramı
28 Ekim 2021 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2021 Cuma: Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık 2021 Cuma: Yılbaşı gecesi
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