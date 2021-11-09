10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı? 10 Kasım’da resmi tatil var mı, yok mu?

10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı? 10 Kasım'da resmi tatil var mı? 10 Kasım 1938 günü Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetmişti. Bu anlamlı ve hüzünlü günde her yıl anma törenleri düzenleniyor. Vatandaşların 10 Kasım günü için merak ettiği ise 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı. Peki; 10 Kasım bankalar, hastaneler, PTT, noter, kargolar açık mı?