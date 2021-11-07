Başkan Erdoğan şehidin Kozan’daki ağabeyi Ahmet Gümren ile telefonda görüştü! “Gereken neyse onu yapacağız”
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren’in Kozan’da yaşayan kardeşi Ahmet Gümren’i AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kozan’daki evinde ziyaret etti. Ziyarette hakarete uğrayan şehit ağabeyinin kardeşi Ahmet Gümren, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan "Ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Çarşamba günü grup toplantım var, orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse şehitlerimizin bacılarına, kimse en ufak hakarette bulunamazlar. Onların alnını karışlarız. Gereken neyse sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana teşkilatı ile buluşmasının ardından İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın hakaret ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren'in kardeşi Ahmet Gümren'i Kozan'daki evinde ziyaret etti.
Ziyarette şehit kardeşi Ahmet Gümren, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek Lütfü Türkkan'ı mecliste görmek istemediklerini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKEN NEYSE SONUNA KADAR YAPACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda Gümren ailesine geçmiş olsun temennisinde bulunarak, şehit ailelerinin sonuna kadar destekçisi olduklarını ifade etti.
Başkan Erdoğan, telefonda şehidin kardeşi Ahmet Gümren'e, "Ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak Dernekleri ile toplantım vardı. Orada dernek başkanlarına da ilettim. Arkadaşlarım da söylüyorlar. Çarşamba günü grup toplantım var, orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Kimse şehitlerimizin bacılarına, kimse en ufak hakarette bulunamazlar. Onların alnını karışlarız. Gereken neyse sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Görevden almışlar, bilmem ne yapmışlar. Bu adamın bu parlamento içinde yeri olamaz. Gereken neyse onu yapacağız. Önemli olan bir, o adamın bu parlamentoda yeri olmayışı. İki, onun genel başkanın da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması. Ailemize selamlar saygılar sunuyoruz. Tüm şehit ailelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz" dedi.
"ŞEHİDİMİZİN AİLESİNE YAPILAN ÇİRKİN SALDIRI MİLLETİMİZİN TAMAMINA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"
Ziyarette konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit İsa Gümren'in ağabeyine başsağlığı diyerek, "Şehidimizin bir kardeşinin de burada ikamet ettiğini öğrendim. Bende burada kendisini ziyaret etmek istedim. Programlar bitince kendisini ziyaret ederek baş sağlığı ve sabır diliyorum. Aziz şehidimizin mekânı cennet olsun. Şehidimizin ailesine yapılan çirkin saldırı milletimizin tamamına, şehitlerimizin aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki, milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Gönül arzu ediyor ki, en azından bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin. Ama maalesef orada bile üste çıkma gayreti pişkinlik söz konusu. Bu çok üzücü bir şey. Herkesin kendi alnına yapıştırdığı etiketi seçmesi ile ilgili bir şey. Aziz şehitlerimizin hatırasını devletimiz ve milletimiz olarak unutmayacağız, her zaman yad edeceğiz. Bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet diliyor ve tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" diye konuştu.
"UMARIZ GEREĞİ YAPILIR MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞSÜN"
Şehit İsa Gümren'in ağabeyi Ahmet Gümren de Cumhurbaşkanına ve Ömer Çelik'e ziyareti için teşekkür ederek, "Açıklamamı daha önce yapmıştım. Hukuki olarak davamızı sürdüreceğiz. Ben bu ziyaret için herkese teşekkür ederim. Umarız gereği yapılır milletvekilliği düşsün, gereken önergeler verilir. milletvekilliği düşürülür" diye konuştu.
Ömer Çelik'in şehit ailesini ziyaretine Şehit Polis Arda Can'ın babası Serdar Can, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Başkanı Mehmet Ay, parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
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