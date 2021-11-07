Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Batman’da anlamlı hediye

"Şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettikleri, vatana, bayrağa, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, bunu son 19 yılda olduğu gibi yine ülkeye yeni hizmetler, eserler kazandırarak yapacaklarını söyledi.

Batman'da müstesna bir gün geçirdiklerini, ülkenin gurur abidelerinden Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını anlatan Erdoğan, ülkenin en büyük 4. hidroelektrik yatırımı olan Ilısu Projesi'nin Batman'a çok yakıştığını dile getirdi.

Erdoğan, üreteceği 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji ile ekonomiye yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra hükümetlerinin ve özel sektörün şehre kazandırdığı hizmetlerin toplu açılış törenine iştirak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle düşünüyorum; 20 yıl önce ben Batman'a mitinglere gelmiştim ve Batman'da o zaman yaptığım mitinglerle o günkü Batman ve bugünkü Batman. Mukayesesi kabil değil. O günkü Batman nere, bugünkü Batman nere. Şimdi sizler zaten 20 yaş civarındasınız. O günkü Batman'ı zaten sizin hatırlamanız mümkün değil. Ben tabii o günleri çok iyi hatırlıyorum. Yaş 67 tabii. 30 yaşlarında falan bir genç olarak buralarda mitinge geldim. O günden bugüne bu Batman nasıl bu hale geldi? 19 yılda 20 yılda biz bu Batman'ı hamdolsun inşa ettik. Eğitim sistemi, üniversite filan yok. Şu anda Batman'da üniversite var. Hastane filan yok, biz hastanemizi yaptık. Şimdi de 500 yataklı yapıyoruz ve değişik ilçelerde de yaptığımız hastaneler var. Bütün bunlarla beraber yollar. Batman'da o zaman bölünmüş yol olarak sadece 30 kilometre yol vardı ama biz bunun üzerine 149 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik. Hepsini geç bir tarafa Batman'da o zamanlar böyle bir havalimanı yoktu. Ha vardı. Ne vardı biliyor musunuz? Sadece bir NATO pisti vardı. NATO pistinin yanında da şöyle bir tente vardı, terminal değil. O tentenin altından uçağa binersiniz. Böyle bir durum vardı. Şu anda Batman'ın altyapısıyla üstyapısıyla düşünün hiçbir şeyle mukayese edilemez."