Son dakika: Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

FORMALİTEDEN MÜDÜRLÜK YAPMIŞ

Çiftlik Bank yapılaşmasına hiçbir zaman dahil olmadığını öne süren Fatih Aydın, "Çiftlik Bilgi İşlem, Bilişim Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi Bursa'da açılmıştı. O dönem şirketin mali işleri iyi değildi. Kardeşim benden kendi arabamla nakliyecilik yapmamı rica etti. Ben de kabul ettim. Müdürlük yapma sebebim kardeşimin açtığı dükkanın asma katıyla ilgili ruhsat sıkıntısı vardı, imarla ilgili. Bunu halletmem için kardeşim bana müdürlük verdi" diye konuştu.

"OYUNLA İLGİLİ BİLGİM VE İLGİM YOK"

Ben Çiftlik Bank sitesi ve oyunuyla ilgili hiçbir ilgi ve bilgiye sahip olmadığını da kaydeden Fatih Aydın, "Siteye ilişkin hiçbir faaliyette bulunmadım, oyun oynattırmadım, kazanç sağlamadım. Ben sadece kendi aracımla kardeşimin işçisi olarak çalıştım ve maaş aldım" dedi. Mahkeme hakimi de sistem üzerinden kendisinin kazanç sağlayıp sağlamadığını sorunca Fatih Aydın, "Uruguay'a gittiğimde kardeşim bana bir araba hediye etmişti. Onu da zaten Uruguay aldı" ifadesini kullandı.