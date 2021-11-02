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'Tosuncuk'tan yeni savunma: Logoda inek var, banka sanılması olağan değil

Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde 'bank' ismini izin almadan kullanarak 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılanıyor. 3 seneye kadar hapsinin istendiği davada ilk defa savunma yapan Mehmet Aydın, "Çiftlik Bank'ın logosunda inek figürü var. Buna bakıp da bir insanın banka çıkarımı yapması olağan değil" ifadeleriyle kendini savundu.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 11:48
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’Tosuncuk’tan yeni savunma: Logoda inek var, banka sanılması olağan değil

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya daha önce bu davada kaçak olan Mehmet Aydın tutuklandıktan sonra Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

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’Tosuncuk’tan yeni savunma: Logoda inek var, banka sanılması olağan değil

"ÇİFTLİK BANK BİR BANKA DEĞİLDİR"

Çiftlik ürünleri üretmek istediğini ve bal, süt, tereyağı benzeri ürünlerin üretimi yapılacağı için Çiftlik Bank ismini düşündüğünü ifade eden Mehmet Aydın, "Patent Enstitüsü'ne başvurup Çiftlik Bank ismi için onay aldım. Banka olabileceğine dair yanlış anlaşılmalar olmasın diye kullanıcı sözleşmesine 'Çiftlik Bank bir banka değildir' diye açıklama ekledim" dedi.

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’Tosuncuk’tan yeni savunma: Logoda inek var, banka sanılması olağan değil

"LOGOYA BAKIP BANKA ÇIKARIMI YAPMAK OLAĞAN DEĞİL"

Reklamlarda yanlış anlaşılacak bir izlenim de bırakmadığını öne süren Aydın, "Birçok tesis açtım Çiftlik Bank ismini tek başına kullanmadım. Örneğin Çiftlik Bank Süt Ürünleri şeklinde isimler kullandım. Çiftlik Bank'ın logosunda inek figürü var. Buna bakıp da bir insanın banka çıkarımı yapması olağan değil. Türkiye'de bank ibaresini kullanan pek çok şirket var. Bu durumda diğer şirketler hakkında da dava açılması gerekir. Kullandığım ibare 'banka' değil 'bank'tır" diyerek kendini savundu. Beraatini talep etti.

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’Tosuncuk’tan yeni savunma: Logoda inek var, banka sanılması olağan değil

MAHKEME REKLAM İÇERİKLERİNİ TALEP ETTİ

Bu savunmanın ardından mahkeme, Fatih Aydın hakkındaki yakalama kararının beklenmesine karar verdi.

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’Tosuncuk’tan yeni savunma: Logoda inek var, banka sanılması olağan değil

Mahkeme ayrıca Çiftlik Bank'a dair televizyon reklamlarının içeriklerinin temini için televizyon kanallarına yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.