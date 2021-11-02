’Tosuncuk’tan yeni savunma: Logoda inek var, banka sanılması olağan değil

"LOGOYA BAKIP BANKA ÇIKARIMI YAPMAK OLAĞAN DEĞİL"

Reklamlarda yanlış anlaşılacak bir izlenim de bırakmadığını öne süren Aydın, "Birçok tesis açtım Çiftlik Bank ismini tek başına kullanmadım. Örneğin Çiftlik Bank Süt Ürünleri şeklinde isimler kullandım. Çiftlik Bank'ın logosunda inek figürü var. Buna bakıp da bir insanın banka çıkarımı yapması olağan değil. Türkiye'de bank ibaresini kullanan pek çok şirket var. Bu durumda diğer şirketler hakkında da dava açılması gerekir. Kullandığım ibare 'banka' değil 'bank'tır" diyerek kendini savundu. Beraatini talep etti.