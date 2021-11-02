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'Tosuncuk'tan yeni savunma: Logoda inek var, banka sanılması olağan değil
Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde 'bank' ismini izin almadan kullanarak 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılanıyor. 3 seneye kadar hapsinin istendiği davada ilk defa savunma yapan Mehmet Aydın, "Çiftlik Bank'ın logosunda inek figürü var. Buna bakıp da bir insanın banka çıkarımı yapması olağan değil" ifadeleriyle kendini savundu.